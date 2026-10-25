إيزاك يقود هجوم ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني إيدوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة برايتون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027.

ويستضيف ملعب «أنفيلد»، معقل الريدز، المواجهة المرتقبة بين ليفربول وبرايتون، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز موقفهم في جدول ترتيب المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أراوخو، جاكيه، فيرجيل فان دايك، ميلوش كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، فلوريان فيرتز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: برادلي باركولا، ألكسندر إيزاك، كودي جاكبو.

ويدخل ليفربول المواجهة بطموح استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برايتون، في ظل أهمية المباراة في سباق المنافسة على مراكز المقدمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.