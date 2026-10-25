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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة والضفة تحت نيران التصعيد الإسرائيلي.. مخطط التهجير يفاقم معاناة الفلسطينيين

غزة
غزة
محمود محسن

في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، تتفاقم معاناة الفلسطينيين وسط مشهد ميداني وسياسي بالغ التعقيد، تتداخل فيه الاستهدافات العسكرية مع سياسات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني.

وبين سقوط شهداء ومصابين جراء الهجمات المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع، وتصاعد عمليات تهجير العائلات الفلسطينية والتضييق على التجمعات السكانية في الضفة الغربية، تتزايد المخاوف بشأن تداعيات المخططات الإسرائيلية الرامية إلى فرض واقع جديد على الأرض.

وفي هذا السياق، يبرز الحديث عن استراتيجية «حسم الصراع» التي يتبناها اليمين الإسرائيلي، وما تطرحه من تحديات خطيرة أمام مستقبل القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الانتهاكات واتساع دائرة المواجهة وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

مراد حرفوش: حكومة نتنياهو تنفذ مخطط «حسم الصراع» لتهجير الفلسطينيين

وقال مراد حرفوش، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تنفذ خطة «حسم الصراع» القائمة على فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن تصريحات بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته تأتي في إطار التنافس الانتخابي، لكنها تعكس مشروعًا أيديولوجيًا لليمين الإسرائيلي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الخطة تضع الفلسطينيين أمام ثلاثة خيارات، هي الخضوع أو التهجير القسري أو الحسم العسكري، مشيرًا إلى أن ما وصفه بجرائم الحرب في قطاع غزة يتزامن مع تصاعد التهجير والاعتداءات في الضفة الغربية.

تصاعد التهجير والاستيطان

وأوضح حرفوش أن أكثر من 200 عائلة فلسطينية هُجّرت في الخليل، إلى جانب أكثر من 20 تجمعًا سكانيًا، لافتًا إلى تهجير تجمعات بدوية في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى استمرار الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم الزيتون، بما يشمل حرق المحاصيل والاعتداء على الفلاحين، بالتزامن مع إقامة بؤر استيطانية رعوية وزراعية، قال إنها تسببت في الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.

استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في استهدافات إسرائيلية متواصلة بقطاع غزة

من جانبه قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، إن الاستهدافات الإسرائيلية لا تزال متواصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مشيرًا إلى وصول شهيدة إلى مجمع الشفاء الطبي جراء إطلاق طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" نيرانها بكثافة في منطقة جباليا شمالي القطاع، ما أسفر أيضًا عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف جبر، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية منى عوكل، أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة حي النصر بالقرب من ملعب فلسطين، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة، في استمرار للاستهدافات التي تطال مناطق مختلفة من القطاع

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن دوي انفجار سُمع في المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى، ناجمًا عن استهداف إسرائيلي للمنطقة بواسطة طائرة مسيرة، وسط استمرار العمليات العسكرية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة

وأشار جبر إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تواصل إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة في عدة مناطق، لا سيما المناطق الشرقية من مدينة خان يونس والمناطق الجنوبية منها، ما يزيد من حدة التوتر الميداني في جنوب القطاع

وأوضح أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق بين الحين والآخر نيران رشاشاتها الثقيلة وقذائفها باتجاه الشريط الساحلي الغربي لقطاع غزة، وتحديدًا غرب مدينتي خان يونس وغزة، في ظل استمرار الاستهدافات البرية والجوية والبحرية بمناطق متفرقة من القطاع

العمليات العسكرية الإسرائيلية قطاع غزة الضفة الغربية التوسع الاستيطاني الاستهدافات العسكري

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