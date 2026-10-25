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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرحة العمر.. سميرة سعيد تحتفل بزفاف نجلها شادي في الرباط

احتفلت الفنانة سميرة سعيد، بزفاف نجلها الوحيد شادي
احتفلت الفنانة سميرة سعيد، بزفاف نجلها الوحيد شادي
علا محمد

احتفلت الفنانة سميرة سعيد، بزفاف نجلها الوحيد شادي النابلسي على عروسه المغربية سهيلة، في حفل عائلي خاص أقيم داخل فيلتها الخاصة بحي السويسي في العاصمة المغربية الرباط.

وأقيم الحفل في أجواء من الخصوصية، واقتصر الحضور على أسرتي العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين، إلى جانب شخصيات من عالمي السياسة والأعمال وعدد من الدبلوماسيين، بعيداً عن الأضواء والتغطية الإعلامية المفتوحة.

كانت اللحظة الأكثر تأثيراً في الحفل حين فاجأت سميرة سعيد الحضور بإهداء نجلها أغنية جديدة حملت عنوان "وليدي - أوليدي"، وهي الأغنية التي أعدت خصيصاً لهذه المناسبة.

وقدمت سميرة الأغنية على المسرح وهي ترتدي القفطان المغربي، وسط تفاعل كبير من العريس الذي ظهر في الصور إلى جانبها بالجلباب المغربي الأبيض، في لقطة خطفت الأنظار على مواقع التواصل.

والأغنية من كلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، حيث وشرتها سميرة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وعلقت عليها: "فرحة العمر"مع وضع ايموجي قلبين.

ولم تخل الأمسية من الفقرات الطربية، حيث أدى الفنان عادل بن سعيد أغنية "سواح" للعندليب، فيما أحيت الفرقة الموسيقية للفنان يونس الرباطي الحفل بوصلات شعبية مميزة تفاعل معها الحضور.

الفنانة سميرة سعيد سميرة سعيد شادي النابلسي نجلها الوحيد شادي النابلسي المغربية سهيلة

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