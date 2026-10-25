خبير علاقات دولية: غياب الحوار واستمرار التصعيد يضعفان قدرة الدول على التعامل مع الصراعات

حذر الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، من أن العالم يواجه مرحلة خطيرة في ظل غياب الدبلوماسية ولغة الحوار، والاتجاه نحو التصعيد وسياسات التحريض على الحرب والعمليات العسكرية، لا سيما من الجانب الإسرائيلي.

وأكد، خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم» على شاشة «Dmc»، أن استمرار حالة اللاحسم واللايقين في الاقتصاد العالمي سيضعف قدرة الدول على التعامل مع الصراعات وإدارتها.

وأوضح أن الاقتصاد العالمي قد يعجز عن استيعاب الصدمات المتتابعة لانعكاسات هذه الحروب، مشيرًا إلى أن أي أزمة في أي منطقة بالعالم تنعكس تداعياتها على كافة الدول الأخرى.