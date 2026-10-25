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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تهدد الإنسان؟.. «الطب البيطري» يحسم الجدل بشأن الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة ويكشف تفاصيل حملة التحصين

الجلد العقدي
الجلد العقدي
محمد البدوي

تتصدر حماية الثروة الحيوانية أولويات القطاع الزراعي، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، وهو ما يدفع وزارة الزراعة إلى تكثيف جهود التحصين الدوري ضد الأمراض التي تهدد الأبقار والأغنام والماعز.

توفير اللقاحات والفرق البيطرية اللازمة

وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة حملة قومية لتحصين الحيوانات المستهدفة ضد مرض الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة، بالتزامن في مختلف محافظات الجمهورية، مع توفير اللقاحات والفرق البيطرية اللازمة للوصول إلى المربين في القرى والنجوع. 

حجم المستهدفات وآليات الرقابة

وتزامنًا مع تنفيذ الحملة، أوضح مسؤول بوزارة الزراعة حقيقة انتقال المرضين إلى الإنسان، وكشف حجم المستهدفات وآليات الرقابة على اللقاحات، محذرًا من مخاطر الامتناع عن التحصين أو إهمال التعامل مع الحيوانات المشتبه في إصابتها.

حملة قومية لتحصين ملايين الحيوانات

أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الطب البيطري بالمركز الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الحملة القومية لتحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدي، والأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، تأتي ضمن خطة دورية تستهدف حماية الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض، وليست إجراءً استثنائيًا بسبب ظهور وباء جديد.

وأوضح عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميات روان أبو العينين وسارة مجدي ونهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحملة تستهدف تحصين ما بين 4 و4.5 مليون رأس من الحيوانات المستهدفة، من خلال تنفيذ أعمال التحصين بالتزامن في جميع محافظات الجمهورية.

1900 وحدة بيطرية لتغطية القرى والنجوع

وأشار المتحدث باسم الطب البيطري إلى انتشار نحو 1900 وحدة بيطرية بمختلف المناطق والقرى والنجوع، لتقديم خدمات التحصين والتوعية للمربين، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحيوانات المستهدفة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير اللقاحات المطلوبة بالتعاون مع معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، مع إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص عند الحاجة، مؤكدًا خضوع اللقاحات المستوردة للرقابة لضمان الالتزام بالاشتراطات المعمول بها.

التحصين الدوري يستهدف الوقاية من 6 أمراض

ولفت عوض إلى أن وزارة الزراعة تنفذ استراتيجية للتحصين الدوري ضد 6 أمراض تستهدف حماية الثروة الحيوانية، والحد من الخسائر الناتجة عن الإصابة بالأمراض، بما يدعم زيادة إنتاج اللحوم والألبان ويعزز الأمن الغذائي والاقتصاد القومي.

وشدد على أهمية تعاون المربين مع الفرق البيطرية وتسهيل أداء مهامها خلال الحملات القومية، محذرًا من أن الامتناع عن تحصين الحيوانات قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية، تشمل تحرير محاضر وفقًا للقواعد المنظمة.

هل ينتقل الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة إلى الإنسان؟

وحسم المتحدث باسم الطب البيطري الجدل بشأن انتقال المرضين إلى الإنسان، مؤكدًا أن مرض الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار وطاعون المجترات الصغيرة الذي يصيب الأغنام والماعز لا ينتقلان إلى البشر.

وتأتي التوعية بطبيعة هذه الأمراض ضمن الجهود الرامية إلى تصحيح المعلومات لدى المربين، وتشجيعهم على الالتزام بإجراءات الوقاية والتحصين، بما يحد من انتشار العدوى بين الحيوانات ويحافظ على سلامة الثروة الحيوانية.

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وفي ختام تصريحاته، دعا عوض المربين إلى عزل الحيوانات المشتبه في إصابتها، والتواصل مع أقرب وحدة بيطرية للحصول على التقييم والإرشادات اللازمة، بدلًا من التعامل مع الحالات بصورة عشوائية قد تسهم في انتقال العدوى إلى حيوانات أخرى.

الجلد العقدي طاعون المجترات مرض الجلد العقدي الثروة الحيوانية الطب البيطري

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