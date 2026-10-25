هل ينتقل الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة إلى الإنسان؟ «الطب البيطري» يوضح

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ حملاتها القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية، وفي مقدمتها مرض الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار وطاعون المجترات الصغيرة الذي يصيب الأغنام والماعز، بهدف الحفاظ على الإنتاج الحيواني ودعم الأمن الغذائي، وسط تأكيدات من الطب البيطري بأن المرضين لا ينتقلان إلى الإنسان.

تحصين 4.5 مليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز

أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الطب البيطري بالمركز الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الحملة القومية للتحصين تأتي ضمن استراتيجية دورية لحماية الثروة الحيوانية، وليست استجابة لانتشار وباء جديد.

وأوضح عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحملة تستهدف تحصين ما بين 4 و4.5 مليون رأس من الحيوانات المستهدفة، بالتزامن في جميع محافظات الجمهورية، من خلال نحو 1900 وحدة بيطرية منتشرة في القرى والنجوع والمناطق المختلفة.

توفير اللقاحات والرقابة على التحصينات

وقال إن وزارة الزراعة توفر اللقاحات اللازمة بالتعاون مع معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، مع إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص عند الحاجة، وإخضاع اللقاحات المستوردة للرقابة.

وأضاف أن الوزارة تنفذ استراتيجية للتحصين الدوري ضد 6 أمراض، بهدف حماية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي والاقتصاد القومي.

إجراءات قانونية ضد الممتنعين عن التحصين

وشدد المتحدث باسم الطب البيطري على أهمية تعاون المربين مع فرق التحصين، محذرًا من أن الامتناع عن تحصين الحيوانات قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

الخط الساخن للتعامل مع الحيوانات المشتبه في إصابتها

ودعا عوض المربين إلى عزل الحيوانات المشتبه في إصابتها والتواصل مع أقرب وحدة بيطرية للحصول على الإرشادات اللازمة، مؤكدًا أهمية سرعة الإبلاغ للحد من انتشار العدوى بين الحيوانات.

كما أشار إلى إمكانية الاتصال بالخط الساخن 19561 للحصول على الاستفسارات والإرشادات البيطرية اللازمة.