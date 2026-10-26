شيرين فهمي يكشف تفاصيل الحكم على الممرضة عايدة بالإعدام ثم تخفيفه إلى 25 عاماً

كشف المستشار محمد شيرين فهمي تفاصيل قضية الممرضة عايدة، التي اتُهمت بقتل عدد من المرضى داخل أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، موضحًا كواليس اكتشاف الوقائع، وكيف تحولت حالات الوفاة التي بدت في البداية غامضة إلى قضية جنائية انتهت بإحالة المتهمة إلى المحاكمة.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن النيابة العامة تولت التحقيق في القضية، التي اتُهمت فيها الممرضة بقتل 54 شخصًا كانت تتولى تقديم الرعاية التمريضية لهم، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت، وفقًا لما ذكره، عن استخدام عقار «الفلاكسيديل» في الوقائع.

وأضاف فهمي أن المتهمة اعترفت بأنها كانت تدس العقار داخل أمبول العلاج المخصص للمرضى، موضحًا أن الدافع الذي ذكرته خلال التحقيقات كان الانتقام من أحد الأطباء الذي كان يعالج هؤلاء المرضى.

وفيات مفاجئة داخل المستشفى تثير الشكوك

وأوضح المستشار محمد شيرين فهمي أن القضية بدأت في ظل تكرار حالات وفاة لم يكن سببها واضحًا، إذ كان بعض المرضى تبدو حالتهم مستقرة، ثم تتدهور حالتهم بصورة مفاجئة، وينتهي الأمر بوفاتهم، بينما كان التشخيص الأولي يشير إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأشار إلى أن تكرار هذه الوقائع أثار علامات استفهام حول أسباب الوفاة، خاصة أن الحالات لم تكن جميعها متشابهة من حيث الظروف الصحية، وهو ما جعل الواقعة الأخيرة نقطة تحول في مسار القضية.

وفاة شاب بعد إفاقته من البنج تكشف خيطًا مهمًا

وروى فهمي أن الواقعة الأخيرة التي تحدث عنها تعلقت بشاب تعرض لحادث ونُقل إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية، ثم نُقل إلى غرفة الإفاقة واستعاد وعيه بعد التخدير، وتحدث إلى والدته، قبل أن تتوقف حالته بصورة مفاجئة.

وأضاف أن الممرضة حضرت إلى المريض، ودست له العقار، بحسب روايته، موضحًا أن هذا الدواء يؤثر في العضلات، ويمكن أن يؤدي إلى توقف عضلات التنفس، بما يهدد الحياة في وقت قصير.

وقال إن الشاب كان يتحدث إلى والدته، ثم توقف فجأة عن الكلام، الأمر الذي دفعها إلى الشك في الممرضة التي كانت موجودة بالقرب منه.

والدة المريض تشك في الممرضة.. وتحرك داخل المستشفى

وتابع المستشار محمد شيرين فهمي أن والدة الشاب توجهت خلف الممرضة، مستنكرة ما حدث لنجلها، خاصة أنه كان قد أفاق من التخدير وتحدث إليها قبل تدهور حالته.

وأوضح أن الأم عادت إلى نجلها لتكتشف وفاته، في واقعة دفعت مسؤولين داخل المستشفى إلى المطالبة بالتحقيق في أسباب الوفاة، وعدم الاكتفاء بالتشخيص الأولي.

وأشار إلى أن نائب رئيس القسم آنذاك أصر على إجراء تحقيق في الواقعة وإبلاغ النيابة العامة قبل دفن الجثمان، وهو ما أتاح فحص ملابسات الوفاة بصورة أكثر دقة.

سؤال عن العقار يقود إلى التحقيقات

وأوضح فهمي أن التحقيقات كشفت عن وجود العقار في جسم المجني عليه، وأنه ارتبط بتوقف عضلة القلب، وفقًا لما عرضه خلال اللقاء.

وأضاف أن مراجعة سجل العلاج أظهرت أن العقار لم يكن مدرجًا ضمن الأدوية المقررة للمريض، كما لم يُصرف له، الأمر الذي أثار تساؤلات حول كيفية وصوله إليه، ومن المسؤول عن إعطائه.

ومع مراجعة تفاصيل الواقعة، جرى التركيز على الممرضة التي أشارت إليها والدة الشاب، لتبدأ التحقيقات في تتبع ملابسات الوفاة والوقوف على حقيقة ما حدث.

وأكد المستشار محمد شيرين فهمي أن هذه التطورات كانت من بين المحطات المهمة التي ساعدت في كشف خيوط القضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب خطورة الاتهامات وطبيعة الوقائع المنسوبة إلى المتهمة.