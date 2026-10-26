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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محمد فريد: تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة أولوية ونعمل على الترويج لها استثماريا

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تيرجي بيلسكوغ، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية، على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي بالدوحة، بمشاركة الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث تطورات المشروعات التي تنفذها الشركة في السوق المصرية، ومتابعة خططها للتوسع الاستثماري في مجالات الطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية استثمارات الشركة في دعم توجه مصر نحو زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالتحول الأخضر.

وتناول اللقاء خطط التوسع الاستثماري التي سبق أن أعلنت عنها شركة «سكاتك»، والتي تستهدف حشد استثمارات إضافية بنحو 5 مليارات دولار في مصر خلال العامين المقبلين، في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء وتحلية المياه ومراكز البيانات، إلى جانب متابعة تطورات المشروعات الجاري العمل عليها.

واستعرض الجانبان موقف تنفيذ مشروع «إنرجي فالي» (Energy Valley)، إلى جانب مشروعي شدوان لطاقة الرياح ودندرة للطاقة الشمسية.

وبحث الجانبان التطورات التنظيمية والتمويلية المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات، خاصة المتطلبات الأوروبية المتعلقة بمكونات مشروعات الطاقة المتجددة والمعاملة التنظيمية للأمونيا الخضراء، إلى جانب فرص تنويع مصادر التمويل بالتعاون مع مؤسسات التمويل التنموي الدولية والإقليمية.

أهمية كبيرة لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة

وأكد فريد أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وواضحة تتيح للشركات التوسع في استثماراتها، مشددا على أن العمل على معالجة التحديات التي تواجه المشروعات يستهدف تعزيز ثقة المستثمرين ودعم تنافسية مصر وترسيخ مكانتها مركزا إقليميا للطاقة النظيفة.

وزير الاستثمار منتدى الاستثمار العالمي الدوحة مشروعات الطاقة مصر النرويج

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