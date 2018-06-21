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كأس العالم

مرتضى منصور: غرامة مالية لكل لاعب بالفريق ظهر في «رامز تحت الصفر»

الخميس 21/يونيو/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
ملك موسى
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على كل لاعب بالفريق ظهر في برنامج «رامز تحت الصفر»، والذي تم إذاعته في رمضان، وكان شيكابالا، وأحمد الشناوي، لاعبا الفريق ظهرا في برنامج "رامز جلال"، مؤكدًا أنه وقّع غرامة أخرى قدرها 500 ألف جنيه، علي محمود عبدالمنعم كهربا؛ بعد ظهوره في أحد البرامج دون الحصول على إذن من مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأكد «منصور»، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، مدرب فاشل ولا يصلح للعمل في التدريب، واستمراره كان بمثابة كارثة، وأضاع هيبة الكرة المصرية.

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن اختيارات "كوبر" نصفها مجاملة للنادي المنافس والنصف الآخر "كيد نساء" في الزمالك، وأغلب الاختيارات اتسمت بالعشوائية.

وأضاف أن الجهاز الفني للمنتخب ظلم عددًا كبيرًا من اللاعبين أمثال "محمود عبد العزيز، محمود علاء، وأحمد مدبولي، ومحمد عنتر، ومحمود عبد الرحيم ”جنش”، وحسين الشحات، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد جمعة، محمد حمدي، ومحمد عواد" وغيرهم من اللاعبين الذين كانوا يستحقون التواجد في المونديال، بدلًا من لاعبين محترفين لا يشاركون مع أنديتهم.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أضاع أحلام ملايين المصريين، وفشل في التأهل من مجموعة هي الأضعف في مونديال روسيا، لافتًا إلى أنه يجب محاكمة الجهاز الفني على هذا الإخفاق المدوي.

وأكد رئيس الزمالك، أن تواجد الفنانين والإعلاميين لتشجيع المنتخب في روسيا ليس سبب الإخفاق، بل يتحمله الجهاز الفني بمفرده في ظل سياسة العناد والمجاملات.

وألمح إلى أن محمد صلاح نجم الكرة المصرية تحمل فوق طاقته، وبذل مجهودًا مضاعفًا لقيادة المنتخب رغم عدم اكتمال شفائه من الإصابة.

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