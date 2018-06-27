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كأس العالم

MBC تتعاقد مع رضا عبد العال بعد نجاح توقعاته لمنتخب مصر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 04:30 ص
صدى البلد
الديب ابوعلى
أعلن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق رضا عبد العال، توقيعه عقدا مع قناة "إم بي سي مصر" للظهور على شاشتها.

وكتب "عبد العال" علي صفحته بموقع التدوينات القصيرة "توتير": "وقعت عقدا حصريا مع mbc مصر.. مش هظهر إلا على شاشتها بس".

وبسؤاله عن موعد البرنامج الذي سيظهر به رد قائلا: "الواضح إنهم هيعملوا قناة رياضية بس حاليًا برامج رياضية جوه القناة".

يذكر أن رضا عبد العال أصبح حديث الساعة بعد نجاح توقعاته بالنسبة لنتائج منتخب مصر بنهائيات كأس العالم حيث توقع تذيل منتخب مصر مجموعته وهو ما كان.

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