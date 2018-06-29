تعرف على أولى مباريات منتخب مصر بعد خروجه من كأس العالم

خرج منتخب مصر من منافسات كأس العالم 2018 بروسيا من دور المجموعات، بعد هزيمته في مبارياته الثلاث بالمجموعة الأولى أمام كل من اوروجواي وروسيا والسعودية .



وجاء على الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن المباراة الأولى الرسمية لمنتخب مصر ستكون أمام النيجر يوم 7 سبتمبر القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.



وتتصدر المجموعة تونس، بعد فوزها على منتخب مصر في الجولة الأولى بهدف دون رد، وأنتهت مباراة النيجر وسوازيلاند بالتعادل السلبي.



يذكر أنه حتى الآن لم يتحدد الملعب الذي سيستضيف المباراة، والطاقم التحكيمي لها.