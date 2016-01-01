شاهد.. ملخص وأهداف مباراة كرواتيا والدنمارك

حقق منتخب كرواتيا، فوزًا صعبًا على الدنمارك بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم الجاري بروسيا وتلتقي منتخب روسيا في دور الثمانية بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي لكل منهما بهدف لكل منهما.





وأحرز منتخب كرواتيا والدنمارك هدفين فى ثلاث دقائق سجل خلالها يورجنسن لاعب المنتخب الدنماركى أسرع هدف فى 57 ثانية كما أحرز ماندزوكيتش هدف التعادل فى أسرع ريمونتادا بعد ثلاث دقائق.





وشهد اللقاء سجال من الهجمات المتبادلة بين لاعبى الفريقين وتهديد المرمى من أجل إضافة هدف ثان وأهدر لوكا مودريتش ركلة جزاء قبل انتهاء الشوط الإضافى الثانى.



