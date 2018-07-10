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كأس العالم الـ 20..تاريخ وأرقام البطولة الأشهر فى العالم..15 رقما قياسيا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:51 ص
صدى البلد
كريم جمال
أيام تفصلنا عن انتهاء بطولة كأس العالم الأشهر والأكثر أهمية فى تاريخ البشر، والتى تنظمها روسيا هذا العام ومن المنتظر أن تنتهي فى غضون أيام بعد خروج العديد من المنتخبات الكبرى.

وعلى الرغم من شهرة كأس العالم الطاغية مقارنةً بأى بطولة أخرى، إلا أنه مازال هناك أرقام لم يعرفها الملايين من عشاق كرة القدم عن تاريخ اللعبة التي تتجاوز ميزانيتها ميزانيات دول بعينها.

فى إطار ذلك يستعرض "صدى البلد" 15 رقمًا قياسيًا عن كأس العالم، من بينهم رقم الحارس المخضرم عصام الحضري:

1- يقام كل 4 أعوام، والبطولة المقامة هي رقم 20 فى تاريخها بعدما أقيمت الأولى فى عام 1934، وكانت الأوروجواي البطل الأول فى تاريخ المسابقة.

2- كان الاسم الأولي للبطولة كان jules rimet trophy، نسبة إلى اسم أول رئيس للفيفا "jules rimet"، الذى حصل على التصويت لبدء أول بطولة فى نهاية عام 1929، ثم تغيرت إلى الاسم الحالى.

3- فازت إنجلترا بأول بطولة والوحيدة عندما نظمتها عام 1966، بعد فوزها الدرامي على ألمانيا بنتيجة 4-2.

4- نصف سكان الكرة الأرضية شاهدوا بطولة كأس العالم فى عام 2014، بلغ عددهم 3.2 مليار شخص.

5- يعتبر كأس العالم نسخة 2002، أول بطولة تقام في بلدين هما كوريا الجنوبية واليابان.

6- يعتبر حارس المنتخب المصري عصام الحضري أقدم لاعب فى تاريخ البطولة، والذى شارك فى بطولة روسيا المقامة حاليًا، عن عمر 45 عامًا بعد مشاركته فى مباراة مصر والسعودية، وأكبر حارس مرمي سنًا يصد ضربة جزاء من اللاعب السعودي فهد المولد.

7- أقدم لاعب شارك فى البطولة وأحرز أهداف هو الكاميروني "روجيه ميلا" فى مرمي روسيا بمونديال 1994.

8- أسرع هدف فى تاريخ كأس العالم كان فى بطولة عام 2002 بكوريا واليابان، فى توقيت 10.89 ثانية على يد حاكان شكور، لاعب المنتخب التركي، ضد نظيره الكورى.

9- أكثر مباراة أحرزت فيها أهداف كانت فى بطولة 1954 بعدما غلبت النمسا سويسرا بنتيجة 7-5، فى مونديال 1954.

10- تمت سرقة كأس البطولة فى عام 1966 لمدة 7 أيام، بعدما عثر الكلب "بيكلز" عليه.

11- أكثر فريق خسر فى تاريخ البطولة منتخب المكسيك بعدما خسر 25 مباراة على مدار مشاركاته.

12- الفريق الأكثر تعادلًا فى كأس العالم المنتخب الإيطالي برصيد 21 مباراة.

13- حطمت البرازيل الرقم القياسي للفوز فى كأس العالم برصيد 70 مباراة، وأيضًا حملت اللقب 5 مرات وهو الرقم الأكبر.

14- لم يخرج المنتخب الألمانى من دورى المجموعات سوي مرتين، الأولى فى عام 1938، والثانية فى العام الجاري بروسيا أي بعد 80 عامًا، على الرغم من أن الهداف التاريخي للبطولة هو نجم المنتخب الألمانى "ميروسلاف كلوزه" برصيد 16 هدفا.

15- فى عام 2026 سيصبح عدد المنتخبات المشاركة فى البطولة 46 بدلًا من العدد الحالى 32.
ميروسلاف كلوزه ميروسلاف كلوزه
jules rimet jules rimet
حاكان شكور حاكان شكور
عصام الحضري عصام الحضري

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