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رياضة

مصر بطلا لأمم أفريقيا لناشئي اليد على حساب تونس

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:48 م
صدى البلد
ريهام بكير
توج المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد تحت 18 سنة "مواليد 2000"، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد المدير الفني، بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بنتيجة (22-16).

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخبنا الوطني بنتيجة (10-6)، قبل أن يوسع أحفاد الفراعنة الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

وحقق منتخبنا الوطني الفوز في جميع مباريات البطولة بعد الفوز على كلًا من، نيجيريا بنتيجة (30 - 17)، والمغرب بنتيجة (32-17)، والجزائر بنتيجة (35 - 24)، وموريتانيا بنتيجة (92 - 16)، وغينيا بنتيجة (36 - 24)، وأخيرًا تونس بنتيجة (22 - 16).

وضمن شباب "الفراعنة" التأهل لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها صيف العام المقبل بمقدونيا، حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من البطولة القارية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من: يوسف علاء ومحمد عادل وعبد الرحمن حميد ومحمد سمير وأحمد فايز ويوسف أحمد ومهاب سعيد وعمر عطية وسيف هاني وحسن قداح وعادل شاكر وأحمد هشام وأحمد ياسر ويوسف طارق ومهاب سليمان وعبد الفتاح على وياسر سيف.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من: مجدي أبو المجد مدير فني، ومعه حسين زكي مدرب، وحمادة الروبي مدرب حراس، ومحمد عبد المنعم مدير إداري، ومحمد سليمان أخصائي، ومحمد سليمان محلل.

يرأس البعثة نبيل خشبة عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، ويرافقه علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات القومية.

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