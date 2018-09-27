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حوادث

حبس ربة منزل شاركت زوجها في قتل ابنته في السلام

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو خليفة
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس ربة منزل 4 أيام لاشتراكها مع زوجها في قتل ابنته، بعد تعذيبها.

كما أمرت النيابة بتجديد حبس الأب 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة بصحبة زوجها منعا عن المجني عليها الأكل والشرب، وأن زوجة الأب أخذت الفتاة خادمة لها ولأبنائها، وكانت تعتدي عليها بالضرب المبرح يوميا، وشارك معها زوجها قاما بتكبيلها والتعدي عليها بالضرب المبرح، حيث تبين من مناظرة النيابة وجود آثار عنف قديمة وحديثة في جسد المجني عليها، كما تبين كذب والدها إذ ادعى أن ابنته توفيت في حادث.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من والد فتاة بالعثور على ابنته متوفاة في حادث توك توك، وبالتحريات تبين كذب المبلغ، وكشفت أنه وزوجته وراء الواقعة.

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