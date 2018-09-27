15 دقيقة نارية بين الأهلي والنجمة اللبناني في كأس العرب

انتهت احداث الربع ساعة الأولى من المباراة التي تجمع بين فريقين الأهلي ومنافسه النجمة اللبناني في لقاء الإياب من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.



بدأ اللقاء تنافسيا بين الفريقين، من ضربة البداية بين أقدام فريق النجمة اللبناني، توغل الهجوم بين دفاعات الأهلي ليوجه اول تهديد لمحمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر.



ورد الاهلي بهجمة من الجبهة اليمنى عن طريق وليد سليمان وراوغ لاعب الفريق اللبناني ومرر الكرة لتصل لأيمن أشرف الذي سدد الكرة باتجاه المرمى ولكن تمر بسلام على النجمة.



وفي الدقيقة الثالثة وصلت الكرة الى مؤمن زكريا لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء منفردا بحارس مرمى الفريق اللبناني، ولكن يخرج الحارس ليقتنص الكرة من امام اقدام العشوائي.



وطالب لاعبي الفريق اللبناني بركلة جزاء بعد سقوط مهاجم الفريق داخل منطقة جزاء الاهلي، في الدقيقة السادسة، ولكن لم يحتسبها حكم المباراة شيئا واستمر اللقاء بدون توقف.



واستمرت المباراة مشتعلة طوال الـ 10 دقائق الأولى ولكن دون اهتزار شباك احد الفريقين.



وتألق محمد الشناوي في التصدي الي هجوم الفريق اللبناني في كرة خطرة في الدقيقة 14، بعد هجوم منظم من لاعبي النجمة.



ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: محمد هاني وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وعلي معلول.



خط الوسط: هشام محمد وحسام عاشور ومؤمن زكريا وإسلام محارب ووليد سليمان.



خط الهجوم: صلاح محسن.

