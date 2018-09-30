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أخبار العالم

عاصفة تضرب اليونان وتتسبب في سيول

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:13 ص
صدى البلد
رويترز
تسببت الرياح والأمطار الغزيرة في حدوث سيول بمناطق في اليونان عندما ضربت عاصفة البلاد.

وظلت السفن في الموانئ الرئيسية لليونان وتعطلت حركة المرور في مناطق مختلفة حيث غمرت مياه السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة الطرق.

وألقت الرياح سلال القمامة في شوارع أثينا وتسببت في انقطاع الكهرباء وسقوط الأشجار في أنحاء البلاد، وأثرت العاصفة المدارية حتى الآن على مناطق في شبه جزيرة بيلوبونيز.

وقال بيتروس تاتوليس الحاكم الإقليمي إن "بيلوبونيز متماسكة على الرغم من التأثير والآثار الجانبية لهذه الظاهرة المناخية الشديدة". وأضاف أن أضرارا لحقت بالمنازل والحقول والبنية التحتية.

وانخفضت درجات الحرارة على نحو غير متوقع بنحو عشر درجات مئوية هذا الأسبوع. وبلغت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة في مناطق عديدة ومن المتوقع أن تشتد سرعة الرياح.

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