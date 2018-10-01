ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ننشر تفاصيل برنامج افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:01 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل برنامج افتتاح فاعليات الملتقى العربي الاول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة ، المقام بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 حتى 4 أكتوبر.

ومن المقرر أن تبدأ الفاعليات بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لقاعة مؤتمرات شرم الشيخ في تمام الساعة 6:45 ، ثم يبدأ افتتاح الملتقى في تمام الساعة 7 مساء ، وذلك بتلاوة ايات من القرآن من احد الطلاب ، ثم يتم بعد ذلك عرض تسجيلي لأهم انجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كلمة أمام الحضور في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وسيشهد الملتقى تقديم عروض فنية لمتحدي الاعاقة تشمل عرض اغنية تحيا مصر بلغة الاشارة (الصم) ، وعرض غنائي آخر.

كما ستضم فعاليات الملتقى تكريم السيد رئيس الجمهورية لابناء الشهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة و الباحثين الشباب ، كما سيلقي الرئيس كلمة امام الحضور.

وستشمل الفعاليات بعد ذلك جولة تفقدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لورش عمل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ننشر تفاصيل برنامج افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة
ننشر تفاصيل برنامج افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة

ترشيحاتنا

نوبل 2018 .. جيمس أليسون ذئب الطب المنتقم من السرطان بعد أن قتل أمه وأخاه

فتاة تسأل عن حكم الارتباط بشخص متزوج .. شاهد رد الإفتاء

بعد إعلان ميلانيا..تاريخ زيارات زوجات الزعماء لمصر: الأهرامات نقطة جذب

القبض على كوافيرة تعمل بالجونة لنشر صور وفيديوهات مخلة بالآداب العامة

وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة

إيناس عز الدين تبهر جمهورها بلوك جديد بمناسبة عيد ميلادها

ضبط 3 أشقاء يلقون جثة أمام مستشفى بالشرقية

مصر تخطف أنظار العالم بعد عمومية الكاف الأسطورية بشرم الشيخ

ننشر خارطة طريق الأهلي لتجنب عقوبة الكاف الجماهيرية

رسالة مؤثرة من إبراهيم سعيد بعد وفاة صفوت عبد الحليم: يشهد الله إني كنت أحبك

CNN: قادة العالم سيندمون بسبب ضحكهم على دونالد ترامب.. فيديو

تيرى هنري على رادار تدريب برشلونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يناقشان سبل التعاون المشترك.. صور

اقبال كبير من المواطنين بجنوب سيناء على حملة فيروس سى..صور

انهيار زوجة صفوت عبد الحليم خلال تشييع جثمانه .. صور

وزيرا الآثار والسياحة ومحافظ أسوان يلتقطون الصور التذكارية مع زائرى معبد فيلة

30 لوحة للأطفال بمعرض اعرف بلدك في مكتبة مصر الجديدة.. صور

فيديو

القليوبية تستهدف 3 ملايين مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي..فيديو
مناشدة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات قبل 8 نوفمبر.. فيديو
برلماني يناشد المجتمع المدني بالتبرع لدعم مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي
الفيروسات الكبدية: توفير علاج فيروس سي للمريض خلال شهرين..فيديو
شاهد.. أقباط نيوجيرسي يستقبلون البابا تواضروس بالزغاريد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟