ننشر تفاصيل برنامج افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة



وسيشهد الملتقى تقديم عروض فنية لمتحدي الاعاقة تشمل عرض اغنية تحيا مصر بلغة الاشارة (الصم) ، وعرض غنائي آخر.



كما ستضم فعاليات الملتقى تكريم السيد رئيس الجمهورية لابناء الشهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة و الباحثين الشباب ، كما سيلقي الرئيس كلمة امام الحضور.



وستشمل الفعاليات بعد ذلك جولة تفقدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لورش عمل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل برنامج افتتاح فاعليات الملتقى العربي الاول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة ، المقام بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 حتى 4 أكتوبر.ومن المقرر أن تبدأ الفاعليات بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لقاعة مؤتمرات شرم الشيخ في تمام الساعة 6:45 ، ثم يبدأ افتتاح الملتقى في تمام الساعة 7 مساء ، وذلك بتلاوة ايات من القرآن من احد الطلاب ، ثم يتم بعد ذلك عرض تسجيلي لأهم انجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج.ومن المقرر أن يلقي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كلمة أمام الحضور في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.