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رياضة

رمضان صبحي يهنئ تريزيجيه بعيد ميلاده

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:48 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه رمضان صبحي نجم فريق هدرسفيلد الانجليزي والمنتخب المصري التهنئة لمحمود تريزيجيه نجم فريق قاسم باشا التركي والمنتخب المصري بمناسبة عيد ميلاده الـ ٢٤ متمنيا له السعادة.

كتب "صبحي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل سنة وأنت طيب يا عِشرة".

جدير بالذكر أن تريزيجيه سجل هدفا في شباك طرابزون سبور يوم السبت الماضي ضمن الدوري التركي، وهو هدفه الثاني هذا الموسم مع الفريق.

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