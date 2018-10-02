أمن القاهرة يحذر جماهير الأهلى قبل لقاء وفاق سطيف

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة إنه في إطار استعدادات المديرية لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، التى ستقام باستاد الإنتاج الحربي بالسلام مساء اليوم الثلاثاء بحضور جماهيري يقتصر على أعضاء النادي الأهلي.



وتهيب أجهزة الأمن الجماهير بالالتزام بتعليمات الدخول، حيث لن يسمح لأحد بالدخول إلا بموجب التذكرة والبطاقة الشخصية وكارنيه العضوية للنادي الأهلي.



ويخوض مساء اليوم النادى الاهلى نظيره الجزائرى وفاق سطيف، فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، على ملعب ستاد السلام.