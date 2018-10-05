تعرف على تفاصيل فيلم أحمد السقا الجديد وموعد تصويره

يواصل الفنان أحمد السقا التحضير لفيلمه الجديد "ترانيم ابليس"، تحت إدارة المخرج أحمد نادر جلال.



وبدأ السقا الاستعداد للشخصية، مطلقا لحيته لتتناسب مع طبيعة الشخصية التى سيجسدها في الفيلم.



"ترانيم إبليس" يشارك فى بطولته الفنان خالد النبوي ومصطفى شعبان، وحددت الشركة يوم 15 أكتوبر لبدء تصوير الفيلم فى القاهرة.



وتدور أحداث الفيلم فى إطار الأكشن، ويعود من خلاله أحمد السقا ومصطفى شعبان بعد 16 عامًا من تعاونهما الأول في فيلم "مافيا".



جدير بالذكر، أن أحمد السقا يستعد للتحضير لمسلسل "إحنا الصعايدة" في الموسم الرمضاني لعام 2019.