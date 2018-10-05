ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تعرف على تفاصيل فيلم أحمد السقا الجديد وموعد تصويره

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:45 ص
صدى البلد
سمر سعد
يواصل الفنان أحمد السقا التحضير لفيلمه الجديد "ترانيم ابليس"، تحت إدارة المخرج أحمد نادر جلال.

وبدأ السقا الاستعداد للشخصية، مطلقا لحيته لتتناسب مع طبيعة الشخصية التى سيجسدها في الفيلم.

"ترانيم إبليس" يشارك فى بطولته الفنان خالد النبوي ومصطفى شعبان، وحددت الشركة يوم 15 أكتوبر لبدء تصوير الفيلم فى القاهرة.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار الأكشن، ويعود من خلاله أحمد السقا ومصطفى شعبان بعد 16 عامًا من تعاونهما الأول في فيلم "مافيا".

جدير بالذكر، أن أحمد السقا يستعد للتحضير لمسلسل "إحنا الصعايدة" في الموسم الرمضاني لعام 2019.

ترشيحاتنا

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

زلزال شديد يضرب شمال اليابان

الإنتاج الحربي يواجه إنبي بالدوري الممتاز.. اليوم

تعرف على موعد مباريات اليوم بالدوري المصري

استعدادات وتجهيزات مبهرة لمنتدى شاب العالم.. فيديو

روسيا ردا على حملة هولندا: لم نفصح بعد عن جنسية الصاروخ المسقط للطائرة الماليزية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-10-2018 والقنوات الناقلة لها

النيابة توجه اتهامات لـ 7 من أولتراس أهلاوي بالانضمام لجماعة إرهابية

الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع شركة هواوى مصر لتدريب 100 مهندس

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

أبرز 6 مواد في قانون العمل المقرر مناقشته بالبرلمان

النفط يرتفع قبيل عقوبات أمريكية على إيران

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. صور

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

ريم البارودي بإطلالة جذابة من توقيع أحمد عبد الله.. صور

هيفاء وهبي بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

فيديو

مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: 40 قصرا تاريخيا بحاجة إلى تطوير
باحث اقتصادي: التقييمات الإيجابية لبرنامح الإصلاح لها مردود اقتصادي قوي..فيديو
طريقة عمل دجاج سويت أند ساور للشيف شربينى
تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة اليوم.. فيديو
توصيل الغاز لـ175 ألف وحدة سكنية..أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟