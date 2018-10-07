جريزمان يقود تشكيل أتليتكو مدريد أمام ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب.. دول المنطقة من الأشقاء دعموا مصر في حرب أكتوبر حتى حققت النصر.. 100 طائرة و1000 مدفع سوري شاركوا في معركة الجولان.. والسعودية أوقفت إمداد البترول