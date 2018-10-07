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رياضة

جريزمان يقود تشكيل أتليتكو مدريد أمام ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:38 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي أتلتيكو مدريد تشكيلة فريقه الأساسية لملاقاة منافسه ريال بيتيس والتي ستقام بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز الإسباني .

وجاء التشكيل كالتالى :-

حراسة المرمى : يان أوبلاك.

الدفاع : لوكاس هيرنانديز – دييجو جودين – خوانفران – فيليبي لويس.

الوسط : ساؤول نيجيز – رودريجو – توماس ليمار – كوكي.

الهجوم : كالينيتش - أنطوان جريزمان.

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