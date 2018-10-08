مؤشرات البورصة تواصل تراجعها في منتصف تعاملات اليوم

انخفضت مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات، اليوم الإثنين، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وتراجع المؤشر الرئيسي "EGX 30" بنسبة 2.78% ليسجل 13712.9 نقطة.



كما انخفض المؤشر الخمسيني "EGX 50" بنسبة 2.95 % ليسجل 2135 نقطة، وتراجع المؤشر السبعيني "EGX 70" بنسبة 0.95 % ليسجل 692.7 نقطة، وهبط المؤشر "EGX 100" بنسبة 1.43% ليسجل 1743.7 نقطة.

