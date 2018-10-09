حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

في صباح يوم زفافهما بعد قصة حب طويلة، ارتدت فستانها الأبيض الأنيق واختارت تسريحة شعر مميزة وماكياج بسيط لتبدو كملكة في ليلة عرسها، وبعد ساعات طويلة من الاستعداد توجهت إلى المدافن كي تزور قبر خطيبها في اليوم المقرر لزفافهما الذي منعه القدر بسبب حادث.



منع القدر جيسيكا وكيندال من إتمام زفافهما الذي كان من المقرر في 29 سبتمبر 2018، بعد أن تعرض خطيبها لحادث حيث صدمته شاحنة يقودها سائق مخمور العام الماضي قبل 10 شهور فقط من الزفاف.



قررت العروس جيسيكا أن تقيم فعاليات يوم الزفاف على الرغم من وفاة خطيبها، فارتدت فستانها وتوجهت بباقة من الورود إلى قبر لتجلس بجانبه ساعات طويلة تبكي على فراقه، وفقًا لما نشره موقع "ميرور".



خطيبها المتوفي كان يعمل رجل إطفاء وعمره 27 عاما، فالتقت جيسيكا العروس صورة بجانب الحذاء الذي كان يرتديه بعمله، وجلست وكأنها في "الكوشة" ولكن صورة العريس كيندال كانت بجانبها بدلًا منه.