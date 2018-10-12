اختتام ورشة عمل لصنع وسائل تعليمية مبتكرة للأطفال بمطروح

اختتم توجية رياض الاطفال بالتعاون مع مركز النيل للاعلام بمطروح ورشة عمل عن كيفية عمل وسائل تعليمية مبتكرة للاطفال من خامات بيبئة بسيطة جدا، واستمرت الورشة لمدة خمسة ايام, والتى شارك بها معلمات رياض الاطفال بإدارتى مطروح والنجيلة التعليمية.



وافتتح احمد طرام رئيس مجلس الامناء، المعرض بحضور عبد الفتاح صالح مدير ادارة مطروح التعليمية، ومحمد محفوظ مدير ادارة النجيلة التعليمية، حيث ضم المعرض عدد كبير من الوسائل التعليمية فى موضوعات متنوعة مستخدمات فوارغ زجاجات المياة الغازية وعلب الزبادى والاطباق البلاستيكية وعيدان الخشب والجينز المستهلك.



ووجهت صافيناز انور، مدير مركز النيل تحية شكر وتقدير لتوجية عام رياض الاطفال على الجهد المبذول والجاد فى ورشة العمل ايمانا منهم باهمية الوسيلة التعليمية فى مرحلة رياض الاطفال ,حيث تلعب دورا كبيرا فى تنسيق القيم والمفاهيم لدى الطفل.