ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اختتام ورشة عمل لصنع وسائل تعليمية مبتكرة للأطفال بمطروح

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:30 ص
اختتام ورشة عمل لصنع
اختتام ورشة عمل لصنع وسائل تعليمية مبتكرة للأطفال بمطروح
أيمن محمود
اختتم توجية رياض الاطفال بالتعاون مع مركز النيل للاعلام بمطروح ورشة عمل عن كيفية عمل وسائل تعليمية مبتكرة للاطفال من خامات بيبئة بسيطة جدا، واستمرت الورشة لمدة خمسة ايام, والتى شارك بها معلمات رياض الاطفال بإدارتى مطروح والنجيلة التعليمية.

وافتتح احمد طرام رئيس مجلس الامناء، المعرض بحضور عبد الفتاح صالح مدير ادارة مطروح التعليمية، ومحمد محفوظ مدير ادارة النجيلة التعليمية، حيث ضم المعرض عدد كبير من الوسائل التعليمية فى موضوعات متنوعة مستخدمات فوارغ زجاجات المياة الغازية وعلب الزبادى والاطباق البلاستيكية وعيدان الخشب والجينز المستهلك.

ووجهت صافيناز انور، مدير مركز النيل تحية شكر وتقدير لتوجية عام رياض الاطفال على الجهد المبذول والجاد فى ورشة العمل ايمانا منهم باهمية الوسيلة التعليمية فى مرحلة رياض الاطفال ,حيث تلعب دورا كبيرا فى تنسيق القيم والمفاهيم لدى الطفل.
اختتام ورشة عمل لصنع وسائل تعليمية مبتكرة للأطفال بمطروح
اختتام ورشة عمل لصنع وسائل تعليمية مبتكرة للأطفال بمطروح
اختتام ورشة عمل لصنع وسائل تعليمية مبتكرة للأطفال بمطروح
اختتام ورشة عمل لصنع وسائل تعليمية مبتكرة للأطفال بمطروح

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة يخرج لـ فاصل بسبب ألم مفاجئ على الهواء

حياة الدرديري تحرج زوجها توفيق عكاشة على الهواء .. فيديو

الزمالك يفوز بصعوبة على مركز شباب منية سمنود بهدف في كأس مصر .. فيديو

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة كماتشو في مواجهة مركز شباب منية سمنود

فاروق الفيشاوى: الدولة قررت تحمل تكلفة علاجى من السرطان.. فيديو

المدير الفني لمنتخب سوازيلاند: سنعطل النزعة الهجومية للفراعنة.. فيديو

8 نصائح صحية لاتتجاهلها مع برودة الجو

القوات المسلحة تكرم صانع معجزة فتح ثغرة الخط الذي لا يقهر

اختتام ورشة عمل لصنع وسائل تعليمية مبتكرة للأطفال بمطروح

أعراض تؤكد إصابتك بتضخم البروستاتا تعرف على العلاج

صحيفة بريطانية تختار لاعبا بالأهلي ضمن أفضل المواهب العالمية

أمطار غزيرة تتسبب في سيول بلبنان.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية

رشاد ونور وكريم محسن يشعلون welcome party بتجارة عين شمس‎..فيديو وصور

كشف أثري جديد بمعبد كوم أمبو بأسوان تعرف عليه.. صور

ذبح بوحة في ظروف غامضة بالحوامدية.. وشاهد عيان يدلي بأوصاف المتهم.. صور

مدبولي يستقبل وزير الإسكان البحريني لبحث مجالات التعاون المشترك.. صور

فيديو

كريم السعيدي: نقاط سلبية في قرار اعتبار لاعبي اتحاد شمال أفريقيا محليين.. فيديو
عماد النحاس يتحدث عن مشواره التدريبي وأسباب اعتزاله..فيديو
زوجة اللواء باقي: عمله في السد العالي ساعده كثيرا في فكرة اختراق خط بارليف
الفيشاوى يعترف بفضل الجمهور عليه.. ويؤكد:لا أخشى الاعتذار عن أخطائي
زوجة مبتكر طريقة اختراق الساتر الترابي: فكرته كانت خارج الصندوق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟