ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رابيو يعطي باريس سان جيرمان كبسولة أمل حول تجديد عقده

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
أعطى اللاعب أدريان رابيو، نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، كبسولة أمل لناديه حول تجديد عقده مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن رابيو يفكر في التجديد جديًا، مع باريس سان جيرمان خلال الأيام المقبلة، بعد مماطلة اللاعب طوال الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن رابيو قد رفض أربعة عروض مقدمة من إدارة النادي الباريسي، والآن بدأ بالتفكير في مواصلة ارتداء قميص باريس سان جيرمان.

كما أوضحت "ليكيب" أيضًا أن انتقال رابيو إلى صفوف برشلونة الإسباني مازال متاحًا، حيث أن اللاعب لم يؤكد أي شيء غير أنه يفكر في الاستمرار مع النادي الفرنسي.

وكانت ربطت تقارير صحفية عالمية، في الفترة الأخيرة، اسم رابيو بالانتقال إلى البارسا، حيث أن النادي الكتالوني يرغب في الحصول على خدمات اللاعب الذي ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي، وبإمكانه الرحيل مجانًا في الصيف المقبل.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتولى تدريب إف سي مصر خلفا لطارق عبد الله

اكتشاف مقبرة مصاصي دماء حقيقية في إيطاليا.. صور

تفاصيل مشروع قانون رفع معاشات الموظفين

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأحد.. فيديو

ننشر شروط حجز شقق JANNA للإسكان الفاخر بـــ6 مدن جديدة

طارق فهمي عن مواجهة الإرهاب: مصر لديها مناعة وطنية

زوجي لا يقبل بحجابي فماذا أفعل.. علي جمعة يجيب

الرباعي العربي يوجه ضربة جديدة للاقتصاد القطري

شاهد.. لحظة حصول هالة صدقى على جائزة افضل فنانة كوميدية

مصرع 15 شخصاً بينهم أطفال في حادث انقلاب شاحنة بتركيا

احذرى.. تناول العلكة يسبب مشكلات صحية

منتخب ألمانيا يحقق رقما قياسيا سلبيا جديدا لأول مرة في التاريخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هندي يعيش بوجه أسد لمدة 20 سنة

جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور

محافظ البحيرة يراجع تجهيزات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة..100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية..صور

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

فيديو

أحمد رفعت: المصريون أصبح لديهم وعي وسعى لمكافحة فيروس سي
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأحد.. فيديو
طارق فهمي عن مواجهة الإرهاب: مصر لديها مناعة وطنية
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسباب وطرق علاج انفجار الشريان الأورطي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟