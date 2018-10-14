رابيو يعطي باريس سان جيرمان كبسولة أمل حول تجديد عقده

أعطى اللاعب أدريان رابيو، نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، كبسولة أمل لناديه حول تجديد عقده مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.



ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن رابيو يفكر في التجديد جديًا، مع باريس سان جيرمان خلال الأيام المقبلة، بعد مماطلة اللاعب طوال الفترة الماضية.



وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن رابيو قد رفض أربعة عروض مقدمة من إدارة النادي الباريسي، والآن بدأ بالتفكير في مواصلة ارتداء قميص باريس سان جيرمان.



كما أوضحت "ليكيب" أيضًا أن انتقال رابيو إلى صفوف برشلونة الإسباني مازال متاحًا، حيث أن اللاعب لم يؤكد أي شيء غير أنه يفكر في الاستمرار مع النادي الفرنسي.



وكانت ربطت تقارير صحفية عالمية، في الفترة الأخيرة، اسم رابيو بالانتقال إلى البارسا، حيث أن النادي الكتالوني يرغب في الحصول على خدمات اللاعب الذي ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي، وبإمكانه الرحيل مجانًا في الصيف المقبل.