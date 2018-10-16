المركزي للإحصاء يكرم الفائزين في مسابقة مصر في أرقام

يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء احتفالية خاصة لتكريم الفائزين في مسابقة "مصر في أرقام" الإحصائية للعام الثالث على التوالي والتي أجريت خلال شهر رمضان المبارك في برنامج "مصر في أرقام" على إذاعة البرنامج العام.



تقام الاحتفالية غد الأربعاء بحضور الوزير خيرت بركات رئيس الجهاز، نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، حسن مدني رئيس إذاعة البرنامج العام، وصفوة من رؤساء شبكات الإذاعة المصرية وعدد من الإعلاميين وذلك بمقر الجهاز .



جاءت تلك المسابقة في إطار حرص الجهاز على نشر الوعي الإحصائي والتعريف بأهمية الأرقام والإحصاءات في حياة المواطنين واعتبارها الأساس التي تتخذ عليه القرارات التنموية وكـذلك التعريف بأبعــاد مشروع التعداد الاقتصادي والذي يعد أول تعداد اقتصادي يتم تنفيذه إلكترونيا.



وتقدم للمسابقة نحو 6200 متسابق وتم إجراء القرعة بمبنى ماسبيرو قد فاز منهم 10 متسابق وسيتم تكريمهم بجوائز ماديـة وشهـــادات تقديــــر بالإضافــــة الي جوائــز عينيـــــة "دورات كمبيوتر" مع إتاحة فرص للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات.



