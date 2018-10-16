ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المركزي للإحصاء يكرم الفائزين في مسابقة مصر في أرقام

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:57 ص
خيرت بركات
خيرت بركات
آية الجارحى
يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء احتفالية خاصة لتكريم الفائزين في مسابقة "مصر في أرقام" الإحصائية للعام الثالث على التوالي والتي أجريت خلال شهر رمضان المبارك في برنامج "مصر في أرقام" على إذاعة البرنامج العام.

تقام الاحتفالية غد الأربعاء بحضور الوزير خيرت بركات رئيس الجهاز، نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، حسن مدني رئيس إذاعة البرنامج العام، وصفوة من رؤساء شبكات الإذاعة المصرية وعدد من الإعلاميين وذلك بمقر الجهاز .

جاءت تلك المسابقة في إطار حرص الجهاز على نشر الوعي الإحصائي والتعريف بأهمية الأرقام والإحصاءات في حياة المواطنين واعتبارها الأساس التي تتخذ عليه القرارات التنموية وكـذلك التعريف بأبعــاد مشروع التعداد الاقتصادي والذي يعد أول تعداد اقتصادي يتم تنفيذه إلكترونيا.

وتقدم للمسابقة نحو 6200 متسابق وتم إجراء القرعة بمبنى ماسبيرو قد فاز منهم 10 متسابق وسيتم تكريمهم بجوائز ماديـة وشهـــادات تقديــــر بالإضافــــة الي جوائــز عينيـــــة "دورات كمبيوتر" مع إتاحة فرص للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات.

ترشيحاتنا

ابن كريستيانو رونالدو يسجل هدفين على طريقة والده.. فيديو

حسام حسن: اتحاد الكرة طبطب على جزيرة مطروح.. طيب ادفع لولادك.. فيديو

بسبب جلوسي بدون إذن المحافظ.. رئيس مدينة أطفيح يكشف سبب إقالته

شاهد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي.. فيديو

الأهالي ربطوه بحبل غسيل.. حكاية شاب تنكر في زي منتقبة تقود موتوسيكل من أجل زوجة صديقه

شاهد.. اللقطة الأولى من محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في تركيا

السيسي يعلن مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

طالب يصفع معلما على وجهه في أسيوط.. طالبه بالزي المدرسي وإحضار الأدوات

عاملة بالمنطقة الصناعية ببورسعيد لرئيس الوزراء: بأخد 2000 جنيه في الشهر

رئيس الوزراء: بورسعيد ستكون أول محافظة يتم إعلانها خالية من العشوائيات

خطأ تقع فيه الأمهات بشأن صحة أطفالهن في الشتاء

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

فيديو

مختار جمعة يعلن موعد افتتاح أكاديمية الأوقاف العلمية..فيديو
الأوقاف: تجديد الفتوى أمر حتمى لا مناص منه.. فيديو
خالد الحسيني: تنفيذ 50% من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ..فيديو
بث مباشر.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لدار الإفتاء
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟