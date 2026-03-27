الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مصرع عامل وإصابة آخر اختناقا داخل بالوعة صرف صحي ببني سويف

صورة ارشيفية

لقي عامل مصرعه، وأصيب آخر بحالة اختناق، إثر سقوطهما داخل بالوعة صرف صحي أثناء أداء عملهما، بقرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل الفوري مع البلاغ.

وبالفحص، تبين وفاة أحد العاملين نتيجة تعرضه للاختناق داخل البالوعة، فيما تم إنقاذ العامل الآخر ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها القانونية لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.


وفي تطور لاحق، أصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتصريح بدفن جثمان المتوفى، عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية وعدم وجود شبهة جنائية، مع تسليم الجثمان لذويه، واستمرار التحقيقات للوقوف على مدى الالتزام باشتراطات السلامة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال.

ويعيد الحادث التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق معايير السلامة داخل بيئات العمل الخطرة، حفاظًا على أرواح العاملين.

بني سويف بلاعة صرف اهناسيا

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادات ضخمة وانحياز للمواطن.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

زيادات ضخمة وبشرى بشأن المرتبات.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

الصحة" الكويتية

بيان كويتي عاجل عن حقيقة التسربات الإشعاعية في الدولة

رئيس الوزراء

الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة.. الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تتصدر أولويات الإنفاق

أسعار البنزين والسولار اليوم 26 مارس 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 26 مارس 2026 في مصر

قرارات صارمة للحكومة

في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.. قرارات صارمة للحكومة بمنع استيراد وتداول التكييفات واللمبات المخالفة

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس

رئيس الوزراء

تأجيل مؤتمر رئيس الوزراء إلى السبت المقبل

ترشيحاتنا

البابا تواضروس وسفير الدنمارك

البابا تواضروس يستقبل سفير الدنمارك بالقاهرة ويستعرض تاريخ الكنيسة المصرية

مترو الأنفاق

النقل تقرر ثبات أسعار بعض شرائح تذاكر المترو دون تغيير | تفاصيل

قداسة البابا يستقبل سفير فرنسا

البابا تواضروس يستقبل سفير فرنسا ويبحث تعزيز التبادل الثقافي

بالصور

تفاعل جماهيري مع انطلاق حفل أنغام في جدة .. صور

انغام
انغام
انغام

غدا.. افتتاح الدورة 41 لـ مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون

مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي

فيديو

عادل إمام - نضال الشافعي

نضال الشافعي : تعلمت من الزعيم عادل إمام الالتزام .. وهو اللي اختارني أنا ومكي للشغل معاه

كشف اسرار الموساد

اختراق ضخم يهز الموساد.. 14 جيجا أسرار في قبضة “حنظلة"

الإعلامية عفاف الهلاوي

تكريم الرئيس يعيد ماما عفاف للواجهة .. قصة إنسانية وراء أشهر مذيعة أطفال في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد