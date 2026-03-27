مصرع عامل وإصابة آخر اختناقا داخل بالوعة صرف صحي ببني سويف

لقي عامل مصرعه، وأصيب آخر بحالة اختناق، إثر سقوطهما داخل بالوعة صرف صحي أثناء أداء عملهما، بقرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل الفوري مع البلاغ.

وبالفحص، تبين وفاة أحد العاملين نتيجة تعرضه للاختناق داخل البالوعة، فيما تم إنقاذ العامل الآخر ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها القانونية لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.



وفي تطور لاحق، أصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتصريح بدفن جثمان المتوفى، عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية وعدم وجود شبهة جنائية، مع تسليم الجثمان لذويه، واستمرار التحقيقات للوقوف على مدى الالتزام باشتراطات السلامة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال.

ويعيد الحادث التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق معايير السلامة داخل بيئات العمل الخطرة، حفاظًا على أرواح العاملين.