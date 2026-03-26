بني سويف.. انعقاد الدروس المنهجية بمساجد مديرية الأوقاف لتعزيز الوعي الديني

أعلنت مديرية الأوقاف في بني سويف عن استمرار إقامة الدروس المنهجية بالمساجد الأربعاء الموافق ٢٥/ ٣ / ٢٠٢٦ وفق خطة علمية مدروسة تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي لمديرية أوقاف بني سويف، وحرصًا على نشر صحيح الدين وبناء الوعي الرشيد.

وتهدف هذه الدروس إلى ترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة، وتصحيح المفاهيم، ونشر الوسطية والاعتدال، من خلال تناول موضوعات متنوعة في العقيدة والفقه والسيرة والأخلاق، بما يلبي احتياجات الواقع ويواكب قضايا العصر.

وتُقام الدروس على أيدي نخبة من الأئمة والدعاة المتميزين، الذين يجمعون بين التأصيل العلمي والطرح المبسط، بما يسهم في إيصال المعلومة بصورة واضحة ومؤثرة، مع فتح باب الحوار والنقاش الهادف مع رواد المساجد.

كما تؤكد المديرية على أهمية الالتزام بالمنهجية العلمية في الطرح، والاعتماد على المصادر الموثوقة، وربط الدروس بواقع الناس واحتياجاتهم، بما يعزز من دور المسجد كمركز إشعاع علمي وتربوي.