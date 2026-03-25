حلمها تحقق.. حسناء أول مأذونة شرعية في بني سويف

في سابقة تُعد الأولى من نوعها بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، نجحت حسناء محمود عبد الفتاح، في أن تسطر اسمها كأول مأذونة شرعية بالمركز، لقرية طحا البيشة، بعد تفوقها على منافسيها واستيفائها كافة الشروط المقررة لشغل الوظيفة.

وقالت «حسناء» إن توليها هذه المسؤولية يمثل لها حلمًا كبيرًا تحقق، مؤكدة أن المنصب ليس مجرد وظيفة، بل أمانة كبيرة تتطلب الدقة والعدل في التعامل مع حقوق الناس، خاصة في توثيق عقود الزواج.

وأضافت: أنا نشأت في بيت علم ودين، ووالدي الشيخ محمود عبد الفتاح – رحمه الله – كان مأذون القرية لما يقرب من 40 عامًا، واتعلمت منه كل حاجة، سواء في الالتزام أو حسن معاملة الناس، وإن شاء الله أكون امتداد ليه وأكمل المسيرة بنفس النهج.

وأوضحت أنها تقدمت لشغل وظيفة المأذونية ضمن عدد من المتقدمين، قائلة: كان فيه تنافس مع اتنين غيري، والحمد لله قدرت أستوفي كل الشروط وأتفوق، وده خلاني أحس بمسؤولية أكبر إني أكون على قد الثقة دي.

وأشارت إلى أن دعم أسرتها وأهالي القرية كان له دور كبير في وصولها إلى هذه الخطوة، مضيفة: لقيت تشجيع كبير من الناس، وده فرق معايا جدًا وخلاني عندي دافع إني أنجح وأثبت نفسي.

واختتمت حديثها قائلة: نفسي أكون نموذج كويس للبنات، وأقولهم إن مفيش حاجة اسمها مستحيل، أي بنت تقدر تحقق حلمها طالما عندها إرادة وبتسعى، وأنا إن شاء الله أكون قد المسؤولية وثقة الناس فيا.