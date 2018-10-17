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اقتصاد

الأردن يشتري 60 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:13 م
صدى البلد
رويترز
قال تجار إن الأردن اشترى 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة أُغلقت اليوم الأربعاء، ,بلغ السعر 263 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن على أن تُرسل الكمية في النصف الثاني من ديسمبر .

شاركت أميروبا في المناقصة أيضا بعرض بلغ 266.70 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن، وواجه الأردن صعوبات خلال الأشهر الأخيرة في شراء القمح والشعير من خلال المناقصات بعد شروط جديدة للمواصفات والسداد قلصت مشاركة دور التجارة العالمية.

لكن المناقصات الأخيرة حالفها نجاح أكبر. واشترى الأردن 60 ألف طن من علف الشعير في مناقصة منفصلة أمس الثلاثاء.

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