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أخبار العالم

أمريكا تمهل السعودية أياما للرد على اختفاء خاشقجي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:16 م
بومبيو خلال لقائه
بومبيو خلال لقائه مع ولي العهد السعودي
رويترز
أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنه أبلغ الرئيس دونالد ترامب بأنه ينبغي لأمريكا منح السعوديين بضعة أيام أخرى من أجل التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل الرد.

وأشار بومبيو إلى أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قدم تعهدا شخصيا للرئيس الأمريكي عندما تحدثا.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد له أنه سيطلع السعوديين على نتائج التحقيق.

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