كوليبالي وأزارو ينتظمان في مران الأهلي

انتظما المغربي وليد أزارو، والمالي ساليف كوليبالي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق، صباح اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.



واكتفى اللاعبان بأداء تدريبات خفيفة والجري حول الملعب، بعد انتظامهما في مران الفريق صباح اليوم بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في تصفيات أمم إفريقيا.



وكان الثنائي قد تواجدا في معسكر منتخبي بلادهما مؤخرًا لخوض تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2019.



يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجزائر، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.