ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السعودية: قرارات خادم الحرمين على حادث خاشقجي استمرار لنهج المملكة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:44 ص
خادم الحرمين
خادم الحرمين
أ ش أ
أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أن القرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة جمال خاشقجي، تأتي استمرارًا لنهج المملكة في ترسيخ أسس العدل، ومحاسبة أي مقصر كائنًا من كان، والتعامل مع أي تقصير أوخطأ مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات.

وقال المصدر - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت - إن هذه الإجراءات، والتي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تعكس حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وعزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلًا.

وأشار إلى أن المملكة تثمن المواقف الحكيمة للدول التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقيقات، والابتعاد عن التكهنات، والمزاعم.
loading...

ترشيحاتنا

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

إصابة إسلام محارب بكدمة فى الرأس خلال مران الأهلي

مواجهات قوية في مجموعة القناة بدوري القسم الثالث

تعرف على حكام مباريات اليوم في القسم الثالث

حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة

كوليبالي وأزارو ينتظمان في مران الأهلي بالتتش اليوم

عاصفة خاشقجي تطيح بقيادات استخباراتية.. السعودية تعلن وفاته رسميا وهذا موقف تركيا ورد ترامب

وزير النقل: تجارب مترو مصر الجديدة ستستمر لمدة شهرين

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع رمسيس 4 أشهر.. فيديو

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 20 أكتوبر 2018

ملكة جمال مصر للكون تكشف عن فتى أحلامها.. فيديو

وزير الخارجية الأمريكي يتصل بمحمد بن سلمان بعد إعلان وفاة خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

فيديو

تفاصيل حصول أبوالعينين وحواس على جائزتي العطاء الاجتماعي والآثار في إيطاليا
حسن هريدي: زيارة الرئيس السيسي لروسيا من أنجح الجولات الخارجية .. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت.. فيديو
ملكة جمال مصر للكون تكشف عن فتى أحلامها.. فيديو
رشا مجدي: وسائل الإعلام تبرز فوز أبوالعينين وحواس بجائزتي العطاء الاجتماعي والآثار في إيطاليا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟