Infinix تنافس بـ ZERO 5 PRO..المواصفات والسعر .. فيديو وصور

يبدو أن شركة Infinix الصينية تطمح للسيطرة على فئة الهواتف الذكية المميزة وفي نفس الوقت بسعر تنافسي، دفعها لطرح أحدث ابداعاتها مع هاتف ZERO 5 PRO مؤخرًا، والذى يقدم مواصفات ثورية مع كاميرا وشاشة أقوياء.



نشرت شركة Infinix الإعلان الرسمي الجديد للهاتف ZERO 5 PRO، والذى يأتى ضمن الهواتف المتوسطة عالية المواصفات، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، والذى ظهر للمرة الأولى فى الأسواق الصينية، ومن ثم باقي أسواق العالم.



ويمتلك ZERO 5 PRO شاشة قياسها 5.98 بوصة بدقة Full HD من نوع IPS LCD، مغطاة بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 3، لتوفير زوايا رؤية أفضل وحماية ضد الصدمات والخدوش،.







وزود ZERO 5 PRO بمعالج MediaTek Helio P25 ثمانى النواة بقوة 2.6 جيجاهرتز، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت يمكن زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، كما يحمل الهاتف مستشعرا لبصمات الأصابع فى الخلف.



ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل و13 ميجابيكسل، مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل مع فلاش LED.



ويعمل ZERO 5 PRO بنظام أندرويد Android 7.0 Nougat، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 4.2، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، بالإضافة لخاصية الشحن السريع ، ويعمل بكابل من نوع USB TYPE-C، كما يدعم ميزة ثنائي الشريحة.



ويحتوى ZERO 5 PRO على بطارية كبيرة سعة 4350 أمبير، ويمكنك الحصول عليه باللون الأسود فقط، مقابل سعر 5555 جنيه مصري.