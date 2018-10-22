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الزراعة تكشف سبب أزمة البطاطس.. وتعلن موعد انخفاض الأسعار .. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:21 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
كشف أحمد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، سبب ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق، قائلا:" البطاطس المخزنة ليست بالكمية الكبيرة مما أدى إلى وجود عجز في السوق ساهم في ارتفاع الأسعار لارتباطها بسياسة العرض والطلب".

وأضاف "عبد الدايم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن أسعار البطاطس ستعاود الانخفاض مرة أخرى مع اقتراب نزول العروة الجديدة من البطاطس في منتصف شهر ديسمبر القادم.

وتابع:" سيكون هناك مرور على الثلاجات للتأكد من عدم تواجد بطاطس مخزنة في الثلاجات وعدم تواجد احتكار في السوق من البطاطس".
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