الصحة: قرار الفيزيتا يصب في صالح المريض والطبيب.. فيديو

قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، إن قرار فيزيتا العيادات الخاصة يلزم أي طبيب يملك عيادة طبية خاصة بإعلان أسعار الكشف والخدمات الطبية التي يتلقاها المريض داخل العيادة.



وأضاف " محروس " في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم" تقديم الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة " الحياة "، قائلا:" قرار الفيزيتا يصب في صالح المريض حيث يمكنه من التعرف على قيمة الخدمة الطبية التي سوف يدفعها والتعرف على مدى توافق تلك الأسعار مع وضعه المادي".



وتابع:" القرار يصب في صالح الطبيب ويخدمه عند تحصيل الضرائب من خلال الإيصالات النقدية الموثق بها قيمة الكشف والخدمات الطبية التي حصل عليها المريض بما يوفر شفافية في التعامل بين المريض والطبيب".



