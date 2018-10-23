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فن

إسعاد يونس تلم شمل أبناء ونيس فى صاحبة السعادة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:54 م
صدى البلد
محمد نبيـل
تعيد الإعلامية إسعاد يونس خلال برنامجها الشهير "صاحبة السعادة" شمل أبناء ونيس فى المسلسل الأشهر والذى تربى عليه أجيال، وهو من بطولة محمد صبحى، سعاد نصر، جميل راتب، عبد الله مشرف وغيرهم.

الفنانة الشابة هدى هانى نشرت صورة لها مع إخوتها فى مسلسل ونيس، وكتبت عليها "أحلى إخوات دول ولا إيه"، حيث جمعت الصورة بينها وكل من سامح الشجيع وريم أحمد وفادى خفاجة .

وسوف يكشف الرباعى خلال الحلقة كواليس العمل مع الفنان الكبير محمد صبحى وسبب تأثير العمل وترك بصمة كبيرة فى الشارع المصرى.
إسعاد يونس تلم شمل أبناء ونيس فى صاحبة السعادة
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