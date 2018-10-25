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أخبار البلد

سيول الاردن يتصدر تويتر تضامنا مع ضحايا البحر الميت

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:28 م
جانب من السيول التى
جانب من السيول التى جرفت بحر الميت اليوم
الديب أبوعلى
تصدر هاشتاج #سيول_الاردن موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك تضامنا مع دولة الأردن الشقيقة والتي ضربتها موجة من السيول العنيفة اليوم الخميس بمنطقة البحر الميت أدت إلى وفاة 18 شخصا معظمهم من الأطفال.

وجرفت السيول حافلة مدرسية في منطقة الأوزاع قرب البحر الميت غربي الأردن، ما أسفر عن وفاة 18 شخصا معظمهم من الأطفال، وتم إنقاذ 18 آخرين من أصل 44 كانوا على متن الحافلة التي أقلت 37 طالبا و7 مرافقين.

وقام المغردون بنشر مجموعة من صور الضحايا معربين عن خالص مواساتهم وعزائهم لذويهم وللدولة الأردنية.
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