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بين الناس

مواطن يناشد وزيرة الصحة إجراء جراحة لتخفيف آلام طفله.. صور

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:06 م
صدى البلد
وسام مختار
ناشد شعبان جمعة حسيبة "أحد مواطني مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم"، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لمساعدته فى إجراء عملية فتحة شرج بديلة لنجله سيف.

وقال "شعبان" فى رسالته، لخدمة شكاوى موقع "صدى البلد": إن طفلي يبلغ من العمر سنتين ونصف ولد دون فتحة شرج وقام الأطباء بعمل فتحة بالجنب بديلة لفتحة الشرج وهو يحتاج لإجراء جراحة فى أقرب وقت لأن الجرح البديل ينزف كل يوم وأنا إمكانياتي بسيطة ولا أستطيع أن أدفع تكاليف الجراحة اللازمة لتخفيف آلامه وليصبح مثل أقرانه من الأطفال".

وناشد من يرغب بمساعدته بالتواصل على رقم 01016827047.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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