حاتم بدوي: سوق الأدوية في مصر يتجاوز 60 مليار جنيه سنويًا

قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن حل مشكلة بيع الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية لن يحدث إلا بتدخل الدولة لإجبار شركات الأدوية على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.



وتابع "البدوي"، خلال حواره لفضائية « أون اي »، أن سوق الأدوية في مصر يتعدى الـ60 مليار جنيه سنويًا، والأدوية منتهية صلاحية تتجاوز المليار جنيه، وهذا مبلغ بسيط بالنسبة لشركات الأدوية، ورغم ذلك هناك تعنت من الشركات في سحبها مما يضر الصيدلي والمواطن على حد سواء.



واستنكر "بدوي"، عدم التعامل المباشر بين شركات الأدوية والصيدليات في إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية؛ لافتا أن الوسطاء أو المندوبين يقومون بشراء الدواء المسترجع بسعر بخس ويبيعونه في السوق السوداء ويتم إعادة تدويرها مرة أخرى.