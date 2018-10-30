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رياضة

تسريب قميص يوفنتوس الجديد للموسم القادم 20-2019

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:11 م
صدى البلد
أحمد هاني
نشرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية تسريبًا لقميص يوفنتوس الإيطالي للموسم القادم 2019/2020 ووفقًا لما نشرته الصحيفة فإن التصميم اختلف هذه المرة عن كل موسم منذ عام 1903.

وفقا للصحيفة الإيطالية اعتمد اليوفي في تصميمه علي تقسيم شكل القميص إلي نصفي باللون الأبيض والأسود ليشبه التصميم الذي كان يعتمده النادي في بداية تأسيسه.

ويتصدر نادي يوفنتوس الدوري الإيطالي في الوقت الحالي برصيد 28 نقطة بعد9 انتصارات وتعادل وحيد.
تسريب قميص يوفنتوس الجديد للموسم القادم 20-2019
تسريب قميص يوفنتوس الجديد للموسم القادم 20-2019
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