ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الفرنسي تعزيز التعاون المشترك

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:36 ص
صدى البلد
أ ش أ
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحث الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية - خلال الاتصال علاقات الصداقة المتميزة وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تعزيزه وتطويره بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تناول الاتصال، استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
loading...

ترشيحاتنا

حريق في محل كرتون بعين شمس والحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات إطفاء.. فيديو

صدى البلد ينفرد بتفاصيل أول بطولة مستر أوليمبيا في مصر.. فيديو

مصطفى خاطر: انضربت علقة موت في المدرسة .. فيديو

زاهي حواس يكشف سبب طرده لـ بيونسيه من الأهرامات .. فيديو

أول ظهور للفنانة شيماء سيف بعد زفافها.. فيديو

خلال 4 ساعات فقط.. حجز 25% من رحلات برزنتيشن لجماهير الأهلي إلى تونس

نجم مسرح مصر: اشتغلت نجار وحلاق ونقاش قبل التمثيل.. فيديو

تفاصيل القمة المصرية الألمانية بين السيسي وميركل في برلين

هذه المشروبات تدمر خصوبة الأطفال الذكور

نجم الأهلى مديرًا للكرة فى المصري البورسعيدي

تفاصيل موعد فتح استاد برج العرب.. وطريقة دخول الجماهير لمباراة الأهلي والترجي

السعودية تعفي الدول الفقيرة من 6 مليارات دولار ديونا للمملكة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

ماجد سعد: ثقة الألمان في الرئيس جعلتهم ينفذون كل طلباته.. فيديو
مصطفى خاطر: اتثبت في الشارع والحرامي إداني رز باللبن .. فيديو
خبير تربوي: الكتب الخارجية حبوب لمنع التفكير
صدى البلد ينفرد بتفاصيل أول بطولة مستر أوليمبيا في مصر.. فيديو
مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى بسبب الدروس الخصوصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟