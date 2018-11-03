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حوادث

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:17 م
إنهاءخصومة ثأرية
إنهاءخصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة
جمالات الدمنهورى
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية إنهاء الخصومات والخلافات وجرائم الثأر التى تنشب بين العائلات، والتى تهدد الأمن الاجتماعى وتحول دول استقرار المجتمع، وجهودهم المخلصة فى الوساطة لإتمام عمليات الصلح ووأد الفتن. 

جاء ذلك خلال حضوره لجلسة الصلح بين عائلتى حجازى والكميلى بقرية الحبروك بطورس بمركز ابو حمص، حيث تم الصلح بين العائلتين على واقعة حدثت فى العام الماضى أسفرت عن مقتل أحد الأفراد وإصابة آخرين من عائلة حجازى.

وتعاهدت العائلتان على نبذ العنف والعيش معا فى أمن وسلام وتم قراءة الفاتحة على ذلك وسط جمع غفير من كبار العائلتين بحضور مجموعة من العمد والمشايخ والقيادات الأمنية، وتم قبول الدية وتسليمها لعائلة المجنى عليه (حجازى) وتعويض المصابين، وتم تحرير محضر بالصلح.
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة.. صور
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة.. صور
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة.. صور
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة.. صور
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة.. صور
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة.. صور
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة.. صور
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة.. صور
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة.. صور
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة.. صور
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة.. صور
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة.. صور
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البحيرة.. صور
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