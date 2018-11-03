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أصل الحكاية

أهلاوي ولا زملكاوي .. مشهد سينمائي يكشف عن الانتماء الكروي لعمالقة الزمن الجميل

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:45 م
صدى البلد
ميس رضا
السينما أحيانًا لا تكون نموذج محاكاة لقصة درامية أو نقلا لواقع، ولكن الخروج عن السياق الدرامي المكتوب فى بعض الأوقات يكشف عن مواقف حقيقية للفنانيين.

هذا ماحدث فى أحد مشاهد فيلم النشال الذي أخرجه محمود فريد فى عام 1963، إذ يكشف عن الانتماء الكروي لفناني الزمن الجميل،  عندما ظهر في المشهد الفنان ستيفان روستي وهو يسأل محمود المليجي “جبت نمر الكورة فيرد درجة أولى .. يقاطع الممثل أدمون تويما وهو يسأل “أهلاوي ولا زملكاوي”، فيرد المليجي أنا لا أهلاوي ولا زملكاوي.
أهلاوي ولا زملكاوي

وبعيداً عن المشهد فإن حقيقة انتماء هؤلاء الفنانين معروفة باستثناء أدمون تويما واستيفان روستي، فالفنان الكبير فريد شوقي كان أهلاوياً حتى النخاع وإلى أن مات ظل يتابع ويسأل عن الأهلي والصفقات الجديدة، ومن سيقابل في نهائيات البطولات، ولا يكتفي بذلك بل كان يجري اتصالاته بالمسئولين بالنادي.


أهلاوي ولا زملكاوي
نصيحة المليجى بالتوبة عن الزمالك 

أما بالنسبة للفنان الراحل محمود المليجي فقد كان زملكاويا ورغم أنه في الفيلم قال «أنا لا أهلاوي ولا زملكاوي»، لكنه ظهر بعد 24 سنة في مسلسل فيه حاجة غلط سنة 1987 مع الكوميديان أحمد نبيل وهو يجبره على التوبة من حبه لنادي الزمالك.
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