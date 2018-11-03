إنتر ميلان يزاحم على صدارة الكالتشيو بخماسية في مرمى جنوي.. فيديو

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا عرضيًا علي ضيفة جنوى بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.



وتقدم روبيرتو غاليارديني لفريق الإنتر في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر اللقاء ليعود بعدها زميله ماتيو بوليتانو، ويعزز من تقدم السحالي بالهدف الثاني في الدقيقة 16.



وفي الشوط الثاني أكمل فريق إنتر سلسلة الأهداف بإحراز روبيرتو غاليارديني ثالث الأهداف و الهدف الثاني علي المستوي الشخصي قبل أن يضاعف جواو ماريو النتيجة بالهدف الرابع، وأختتم ناينجولان بالهدف الخامس قبل نهاية المباراة.



وبهذا الفوز ارتفع إنتر الي 25 في المركز الثاني، بينما يقع جنوي في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة .