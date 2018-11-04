طريقة عمل كيكة بعصير البرتقال باحترافية

إذا كنتِ من هواة تقديم الكيك يمكنك أن تتعرفي على طريقة عمل كيكة البرتقال باحترافية:



المقادير:



225 ج زبدة غير مملحة

225 جرام

8 ملعقة سكر

3 بيض

225 غ / 8 أونصات اللوز المطحون

115 غ / 4 أوقية polenta لحظة

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز (خالية من الجلاتين إذا لزم الأمر)

3 حبات ليمون وعصير وعصير فقط

السكر البودرة ، من أجل الغبار

من أجل التزجيج

2 ليمون ، عصير فقط

3 ملاعق طعام سكر ناعم

البرتقال

250 ميكروجرام

من العصير

50-75g سكر ناعم

75-100g السكر الناعم



طريقة التحضير:



تسخين الفرن ثم نضع الزبدة والسكر في وعاء خلط كبير ونضرب بمخفقة كهربائية حتى تصبح شاحبة وخفيفة. قم تدريجيا بإضافة البيض ، الخفق طوال الوقت. باستخدام ملعقة معدنية كبيرة ، ضجة في اللوز المطحون ، ثم أضعاف في عصيدة من دقيق الذرة ، ومسحوق الخبز ، وبرش الليمون والعصير وتخلط في الجمع.



يسكب المزيج في قالب الكيك المحضر ويخبز لمدة ساعة و 15 دقيقة ، أو حتى يصبح لونه بنيًا وبنيًا ذهبيًا.



في هذه الأثناء ، لعمل طبقة من الليمون ، ضع عصير الليمون والسكر في وعاء واخلط جيدا. عندما يتم طهي الكعكة ، اخلخ السطح واسكب مزيج الليمون. اتركها تبرد في القصدير لمدة 15 دقيقة.



رش البرتقال وبرش عصير البرتقال والسكر البودرة معًا حتى تصبح ناعمة.



ل تسخين مقلاة كبيرة على نار متوسطة وتضاف السكر وعصير البرتقال. تُخفّف حتى تصبح سميكة ومحبوبة ، ثم تضاف نصفين من الساتسوما وتُطهى بلطف لبضع دقائق على كل جانب حتى يصبح طريًا ومزينًا بالكراميل. حجز شراب لخدمة.



إزالة الكعكة من القصدير وقطع إلى أسافين للعمل. نقل إلى طبق ، والغبار مع السكر البودرة وخدمتها مع كريمة لبرتقال ، نصفين ساتسوما بالكراميل ورذاذ شراب البرتقال وتقدم.