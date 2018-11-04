طريقة عمل كيكة بعصير البرتقال باحترافية

إذا كنتِ من هواة تقديم الكيك يمكنك أن تتعرفي على طريقة عمل كيكة البرتقال باحترافية:
المقادير:
225 ج زبدة غير مملحة
225 جرام
8 ملعقة سكر
3 بيض
225 غ / 8 أونصات اللوز المطحون
115 غ / 4 أوقية polenta لحظة
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز (خالية من الجلاتين إذا لزم الأمر)
3 حبات ليمون وعصير وعصير فقط
السكر البودرة ، من أجل الغبار
من أجل التزجيج
2 ليمون ، عصير فقط
3 ملاعق طعام سكر ناعم
البرتقال
250 ميكروجرام
من العصير
50-75g سكر ناعم
75-100g السكر الناعم
طريقة التحضير:
تسخين الفرن ثم نضع الزبدة والسكر في وعاء خلط كبير ونضرب بمخفقة كهربائية حتى تصبح شاحبة وخفيفة. قم تدريجيا بإضافة البيض ، الخفق طوال الوقت. باستخدام ملعقة معدنية كبيرة ، ضجة في اللوز المطحون ، ثم أضعاف في عصيدة من دقيق الذرة ، ومسحوق الخبز ، وبرش الليمون والعصير وتخلط في الجمع.
يسكب المزيج في قالب الكيك المحضر ويخبز لمدة ساعة و 15 دقيقة ، أو حتى يصبح لونه بنيًا وبنيًا ذهبيًا.
في هذه الأثناء ، لعمل طبقة من الليمون ، ضع عصير الليمون والسكر في وعاء واخلط جيدا. عندما يتم طهي الكعكة ، اخلخ السطح واسكب مزيج الليمون. اتركها تبرد في القصدير لمدة 15 دقيقة.
رش البرتقال وبرش عصير البرتقال والسكر البودرة معًا حتى تصبح ناعمة.
ل تسخين مقلاة كبيرة على نار متوسطة وتضاف السكر وعصير البرتقال. تُخفّف حتى تصبح سميكة ومحبوبة ، ثم تضاف نصفين من الساتسوما وتُطهى بلطف لبضع دقائق على كل جانب حتى يصبح طريًا ومزينًا بالكراميل. حجز شراب لخدمة.
إزالة الكعكة من القصدير وقطع إلى أسافين للعمل. نقل إلى طبق ، والغبار مع السكر البودرة وخدمتها مع كريمة لبرتقال ، نصفين ساتسوما بالكراميل ورذاذ شراب البرتقال وتقدم.
المقادير:
225 ج زبدة غير مملحة
225 جرام
8 ملعقة سكر
3 بيض
225 غ / 8 أونصات اللوز المطحون
115 غ / 4 أوقية polenta لحظة
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز (خالية من الجلاتين إذا لزم الأمر)
3 حبات ليمون وعصير وعصير فقط
السكر البودرة ، من أجل الغبار
من أجل التزجيج
2 ليمون ، عصير فقط
3 ملاعق طعام سكر ناعم
البرتقال
250 ميكروجرام
من العصير
50-75g سكر ناعم
75-100g السكر الناعم
طريقة التحضير:
تسخين الفرن ثم نضع الزبدة والسكر في وعاء خلط كبير ونضرب بمخفقة كهربائية حتى تصبح شاحبة وخفيفة. قم تدريجيا بإضافة البيض ، الخفق طوال الوقت. باستخدام ملعقة معدنية كبيرة ، ضجة في اللوز المطحون ، ثم أضعاف في عصيدة من دقيق الذرة ، ومسحوق الخبز ، وبرش الليمون والعصير وتخلط في الجمع.
يسكب المزيج في قالب الكيك المحضر ويخبز لمدة ساعة و 15 دقيقة ، أو حتى يصبح لونه بنيًا وبنيًا ذهبيًا.
في هذه الأثناء ، لعمل طبقة من الليمون ، ضع عصير الليمون والسكر في وعاء واخلط جيدا. عندما يتم طهي الكعكة ، اخلخ السطح واسكب مزيج الليمون. اتركها تبرد في القصدير لمدة 15 دقيقة.
رش البرتقال وبرش عصير البرتقال والسكر البودرة معًا حتى تصبح ناعمة.
ل تسخين مقلاة كبيرة على نار متوسطة وتضاف السكر وعصير البرتقال. تُخفّف حتى تصبح سميكة ومحبوبة ، ثم تضاف نصفين من الساتسوما وتُطهى بلطف لبضع دقائق على كل جانب حتى يصبح طريًا ومزينًا بالكراميل. حجز شراب لخدمة.
إزالة الكعكة من القصدير وقطع إلى أسافين للعمل. نقل إلى طبق ، والغبار مع السكر البودرة وخدمتها مع كريمة لبرتقال ، نصفين ساتسوما بالكراميل ورذاذ شراب البرتقال وتقدم.