Bohemian Rhapsody للممثل المصري رامي مالك يتصدر البوكس أوفيس..فيديو

تصدر الفيلم الأمريكي Bohemian Rhapsody لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ" بوكس أوفيس" محققًا 50 مليون دولار أمريكي في الاسبوع الاول من عرضه.



الفيلم من بطولة الممثل المصري رامي مالك الذي يجسد شخصية المغني فريدي ميركوري في فريق الروك البريطاني Queen ، ويشارك في بطولته بن هاردي ، مايك مايرز، جوزيف مازيلو و غويليم لي.



واحتل المركز الثاني فيلم The Nutcracker and the Four Realms الذي حقق 20 مليون دولار امريكي وهو فيلم فنتازيا من اخراج لاسي هالستروم، مقتبس من رواية كسارة البندق وملك الفئران للكاتب إرنست هوفمان ومسرحية كسارة البندق للموسيقي بيتر إليتش تشايكوفسكي. الفيلم من بطولة كيرا نايتلي ومكانزي فوي وهيلين ميرين ومورجان فريمان.