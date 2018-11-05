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رياضة

فيكتور جوميز حكما لمباراة مصر وتونس بالتصفيات الإفريقية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:08 م
فيكتور جوميز
فيكتور جوميز
عمرو الحلوانى
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين طاقم حكام جديد من جنوب إفريقيا لإدارة مباراة مصر وتونس المحدد لها يوم 16 نوفمبر الحالي ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية .

ويتكون الطاقم من : فيكتور جوميز حكما للساحة ، زاخيلي سويلا مساعد أول ، جوهانس موشيدي مساعد ثان ، فيكتور هيلنجواني حكم رابع .

وتم تعيين محمد بلال ( موريتانيا ) مراقبا للمباراة و آلستين نتاجونجيرا ( رواندا ) مراقبا للحكام

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