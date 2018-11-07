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شاهد..تمارين رياضية للحفاظ على الوزن أثناء الحمل وبعده

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:52 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية للحفاظ على الوزن خلال الحمل وبعده، وشاركه في أداء التمارين الإعلامية فرح طه.

وقال أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، الأربعاء، إن بعض التمارين خلال الحمل تساعد على الحفاظ على شكل الجسم متناسق باستخدام زجاجة مياه كبيرة، وبعد الحمل يمكن استغلال حركات اللعب مع الطفل الرضيع كحركات رياضية لعدم زيادة الوزن.

وقدم مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها والتي تساعد في الحصول على لياقة بدنية عالية.
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